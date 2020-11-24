В Афганістані стався подвійний теракт: десятки загиблих та поранених

Наразі ніхто ще не взяв на себе відповідальність за скоєний теракт

Вибухи сталися на ринку у місті Баміян, що у центрі однойменної провінції

Внаслідок подвійного вибуху в афганській провінції Баміян загинуло щонайменше 17 людей, ще 50 отримали поранення.

Про це повідомляє Tolo News.

За словами місцевих чиновників, вибухи сталися на ринку у місті Баміян, що у центрі однойменної провінції.

Наразі ніхто ще не взяв на себе відповідальність за скоєний теракт.

Зазначається, що Баміян є однією з найбільш захищених провінцій в Афганістані. Столицю провінції щороку відвідують тисячі туристів. Це вперше вибухи сталися саме у цій провінції.

Нагадаємо, цього місяця у столиці Афганістану невідомі напали на університет, понад 20 загиблих та десятки поранених.