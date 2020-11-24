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    У світі

    В Афганістані стався подвійний теракт: десятки загиблих та поранених

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    <p><span>Наразі ніхто ще не взяв на себе відповідальність за скоєний теракт<o:p></o:p></span></p> - В Афганістані стався подвійний теракт: десятки загиблих та поранених

    Наразі ніхто ще не взяв на себе відповідальність за скоєний теракт

    Вибухи сталися на ринку у місті Баміян, що у центрі однойменної провінції

    Внаслідок подвійного вибуху в афганській провінції Баміян загинуло щонайменше 17 людей, ще 50 отримали поранення.

    Про це повідомляє Tolo News.

    За словами місцевих чиновників, вибухи сталися на ринку у місті Баміян, що у центрі однойменної провінції.

    Наразі ніхто ще не взяв на себе відповідальність за скоєний теракт.

    Зазначається, що Баміян є однією з найбільш захищених провінцій в Афганістані. Столицю провінції щороку відвідують тисячі туристів. Це вперше вибухи сталися саме у цій провінції.

    Нагадаємо, цього місяця у столиці Афганістану невідомі напали на університет, понад 20 загиблих та десятки поранених.

    Теги: вибух теракт Афганістан напад
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