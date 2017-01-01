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    В Афганістані стався напад смертника: загинули шестеро

    Смертник на мотоциклі підірвав себе біля натовпу у місті Джелалабаді
    В результаті нападу терориста-смертника в Афганістані загинуло шестеро цивільних осіб, ще 13 людей отримали поранення. Напад був скоєний у неділю, 3 грудня, у місті Джелалабаді, яке є столицею провінції Нангархар на сході Афганістану. Терорист смертник з «поясом шахіда» рухався на начиненому вибухівкою мотоциклі та підірвав себе
    • Сьогодні, 16:39
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    Афганський поліцейський
    Афганський поліцейський

    Смертник на мотоциклі підірвав себе біля натовпу у місті Джелалабаді

    В результаті нападу терориста-смертника в Афганістані загинуло шестеро цивільних осіб, ще 13 людей отримали поранення. Напад був скоєний у неділю, 3 грудня, у місті Джелалабаді, яке є столицею провінції Нангархар на сході Афганістану.

    Терорист смертник з «поясом шахіда» рухався на начиненому вибухівкою мотоциклі та підірвав себе поряд зі стадіоном у Джелалабаді, де саме відбувався захід на підтримку президента Афганістану Ашрафа Гані. Як повідомили представники адміністрації провінції Нангархар, серед загиблих є жінки та дитина. Відповідальність за напад поки що не взяло на себе жодне з терористичних угруповань, інформує dpa.

    Протягом останніх 48 годин цей випадок став вже четвертим вибухом у Джелалабаді. Напередодні, 2 грудня, у результаті трьох вибухів у місті, що сталися поблизу приватної телерадіокомпанії, загинуло двоє представників служб безпеки країни, ще семеро осіб отримали поранення.

    Джерело: Deutsche Welle

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