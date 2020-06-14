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    В Африці коронавірусом інфіковані понад 225 тисяч осіб

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    В Африці коронавірусом інфіковані понад 225 тисяч осіб

    До африканських країн з найскладнішою епідеміологічною ситуацією належать ПАР, Єгипет, Марокко, Джібуті, Нігерія та Алжир

    У країнах Африки зафіксовано понад 225 тисяч випадків Covid-19, кількість померлих перевищила 6 тисяч.

    Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Африканський центр контролю і профілактики захворювань.

    «У своєму останньому зведенні про епідеміологічну ситуацію на континенті Центр повідомив, що за добу кількість підтверджених випадків Covid-19 зросла з 216 446 до 225 105 станом на ранок суботи, 13 червня», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок коронавірусної інфекції на континенті померли 6040 хворих, одужали - 102 846 осіб, у яких раніше був діагностований Covid-19.

    До африканських країн з найскладнішою епідеміологічною ситуацією належать ПАР, Єгипет, Марокко, Джібуті, Нігерія та Алжир.

    Загалом найсильніше від пандемії потерпає Північна Африка – в цьому регіоні зафіксовано найбільшу кількість випадків інфікування, в тому числі летальних.

    Єгипет Африка Марокко коронавірус Нігерія
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