На Буковині за добу виявили 47 випадків Covid-19, загалом - понад 3900



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На Буковині за добу виявили 47 випадків Covid-19

11 буковинців побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом, кількість хворих сягнула 3921.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«На Буковині 13 червня офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом… 11 буковинців побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів», - написав очільник області.

Він додав, протягом доби лабораторний центр дослідив 424 зразки для тестування.

«На превеликий жаль, показники минулого тижня зростали. Якщо у попередні місяці до нашого лабораторного центру надходило від 300 до 500 зразків для тестування за добу, то цього тижня був день, коли привезли понад 800 аналізів. Тому дуже прошу і надалі дбати про своє здоров’я, бути обережними, не наражати на небезпеку ані себе, ані друзів та близьких», - зазначив Осачук.

Загалом від першого встановленого випадку на Буковині коронавірус виявили у 3921 особи.

Станом на вечір 12 червня в Чернівецькій області підтвердили ще 38 випадків коронавірусної інфекції. За добу 11 червня було зафіксовано таку ж кількість хворих, 10 червня на Буковині підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом.