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    Здоров'я

    На Буковині за добу виявили 47 випадків Covid-19, загалом - понад 3900

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    На Буковині за добу виявили 47 випадків Covid-19 - На Буковині за добу виявили 47 випадків Covid-19, загалом - понад 3900
    На Буковині за добу виявили 47 випадків Covid-19

    11 буковинців побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів

    У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом, кількість хворих сягнула 3921.

    Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «На Буковині 13 червня офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом… 11 буковинців побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів», - написав очільник області.

    Він додав, протягом доби лабораторний центр дослідив 424 зразки для тестування.

    «На превеликий жаль, показники минулого тижня зростали. Якщо у попередні місяці до нашого лабораторного центру надходило від 300 до 500 зразків для тестування за добу, то цього тижня був день, коли привезли понад 800 аналізів. Тому дуже прошу і надалі дбати про своє здоров’я, бути обережними, не наражати на небезпеку ані себе, ані друзів та близьких», - зазначив Осачук.

    Загалом від першого встановленого випадку на Буковині коронавірус виявили у 3921 особи.

    Станом на вечір 12 червня в Чернівецькій області підтвердили ще 38 випадків коронавірусної інфекції. За добу 11 червня було зафіксовано таку ж кількість хворих,  10 червня на Буковині підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом.

    Чернівецька область хвороби коронавірус
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