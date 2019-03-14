В Алжирі перенесли вибори президента після масових протестів



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Протести в Алжирі принесли результат

В Алжирі президентські вибори, які повинні були відбутися 18 квітня 2019 року, перенесли у відповідь на масові протести.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр закордонних справ Рамтан Ламамра, повідомляє видання TSA.

Як повідомляється, президент Абдельазіз Бутефліка переніс вибори у відповідь на вимогу народу.

«Присутність опозиції в майбутньому уряді бажано. Якщо самі представники опозиції та громадськості хочуть бути в уряді, то ласкаво просимо. Опозиція радісно запрошується увійти в уряд, нам нема чого приховувати», - зазначив Ламамра.

За його словами, мова йде про плани «істотного оновлення політичної системи Алжиру, в якій з'являться нові обличчя, у тому числі жінки і молодь».

Нагадаємо, 3 березня Конституційна рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

Нагадаємо, президент Алжиру вирішив не йти на вибори вп’яте. Проте учасники маніфестів розцінюють таке рішення голови держави, як маневр, щоб продовжити президентство.

Як повідомлялося, раніше у Франції проти президента Алжиру вийшли на мітинг понад 10 тисяч осіб.