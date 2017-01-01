  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Англії чоловік за тиждень вкрав з магазину цукерок на $850

    Злочинцю наказали виплатити лише 250 фунтів стерлінгів компенсації за вкрадений шоколад
    В англійському місті Грімсбі 31-річний чоловік за сім днів вкрав з місцевого магазину шоколадних цукерок на 650 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє місцеве видання Grimsby Telegraph. Повідомляється, що за тиждень англієць вкрав шоколадних цукерок в загальній вартості на 650 фунтів стерлінгів (приблизно $850). При цьому йому наказали виплатити
    • Сьогодні, 10:26
    • Розсилка

    Злочинцю наказали виплатити лише 250 фунтів стерлінгів компенсації за вкрадений шоколад

    В англійському місті Грімсбі 31-річний чоловік за сім днів вкрав з місцевого магазину шоколадних цукерок на 650 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє місцеве видання Grimsby Telegraph.

    Повідомляється, що за тиждень англієць вкрав шоколадних цукерок в загальній вартості на 650 фунтів стерлінгів (приблизно $850).

    При цьому йому наказали виплатити лише 250 фунтів стерлінгів компенсації за вкрадений шоколад.

    У травні цього року 31-річний Іван Павло Мартін був засуджений за крадіжку. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 12 місяців. Через півроку зловмисник знову скоїв крадіжку. На цей раз його зобов'язали виплатити штраф.

    Читайте також
    суд Англія штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ