В Англії чоловік за тиждень вкрав з магазину цукерок на $850

Злочинцю наказали виплатити лише 250 фунтів стерлінгів компенсації за вкрадений шоколад

В англійському місті Грімсбі 31-річний чоловік за сім днів вкрав з місцевого магазину шоколадних цукерок на 650 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє місцеве видання Grimsby Telegraph. Повідомляється, що за тиждень англієць вкрав шоколадних цукерок в загальній вартості на 650 фунтів стерлінгів (приблизно $850). При цьому йому наказали виплатити



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Злочинцю наказали виплатити лише 250 фунтів стерлінгів компенсації за вкрадений шоколад

В англійському місті Грімсбі 31-річний чоловік за сім днів вкрав з місцевого магазину шоколадних цукерок на 650 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє місцеве видання Grimsby Telegraph.

Повідомляється, що за тиждень англієць вкрав шоколадних цукерок в загальній вартості на 650 фунтів стерлінгів (приблизно $850).

При цьому йому наказали виплатити лише 250 фунтів стерлінгів компенсації за вкрадений шоколад.

У травні цього року 31-річний Іван Павло Мартін був засуджений за крадіжку. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 12 місяців. Через півроку зловмисник знову скоїв крадіжку. На цей раз його зобов'язали виплатити штраф.