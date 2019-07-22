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    В Антарктиді найбільшу підтримку отримав «Голос»

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    В Антарктиді найбільшу підтримку отримав «Голос»

    З 12 полярників «Голос» підтримали п’ятеро

    Полярники на антарктичній станції «Академік Вернадський» найбільше голосів віддали партії «Голос» Святослава Вакарчука.

    Про це повідомляє громадянська мережа Опора.

    Так, з 12 полярників «Голос» підтримали п’ятеро, на один голос менше у президентської партії «Слуга народу», ще два — за «Європейську солідарність». Один бюлетень на антарктичній станції визнали недійсним.

    «Дільниця на станцій має номер №801052 і звітує про результати голосування 223 окружній комісії (в Україні округ охоплює частину Шевченківського району Києва)», — йдеться у повідомленні.

    Раніше полярники поінформували, що оскільки на станцію не доходять ні агітатори, ні спостерігачі, то вони самостійно знімають перебіг виборів на мобільні телефони.

    «На станції голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді

    За скриньку для голосування полярникам слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня. «Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. При нагоді ці документи буде передано до Центрвиборчкому», - стверджують полярники і зауважують, що залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на «велику землю» протокол дільничної комісії з «мокрою» печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.

    За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    ЦВК вибори партії документи полярники партія Голос
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