В Антарктиді вже проголосували всі 12 українців
Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) і тривало 30 хвилин
На станції «Академік Вернадський» завершилося голосування на дострокових виборах до Верховної Ради. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.
Зазначається, що у голосуванні на спецдільниці участь взяли всі 12 учасників української антарктичної експедиції.
«Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) і тривало 30 хвилин», - йдеться у повідомленні.
Полярники поінформували, що оскільки на станцію не доходять ні агітатори, ні спостерігачі, то вони самостійно знімають перебіг виборів на мобільні телефони.
«На станції голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді
За скриньку для голосування полярникам слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня. «Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. При нагоді ці документи буде передано до Центрвиборчкому», - стверджують полярники і зауважують, що залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на «велику землю» протокол дільничної комісії з «мокрою» печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.
У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.