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    Суспільство

    В Антарктиді вже проголосували всі 12 українців

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    Полярники поінформували, що оскільки на станцію не доходять ні агітатори, ні спостерігачі, то вони самостійно знімають перебіг виборів на мобільні телефони - В Антарктиді вже проголосували всі 12 українців
    Полярники поінформували, що оскільки на станцію не доходять ні агітатори, ні спостерігачі, то вони самостійно знімають перебіг виборів на мобільні телефони

    Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) і тривало 30 хвилин

    На станції «Академік Вернадський» завершилося голосування на дострокових виборах до Верховної Ради. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

    Зазначається, що у голосуванні на спецдільниці участь взяли всі 12 учасників української антарктичної експедиції.

    «Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) і тривало 30 хвилин», - йдеться у повідомленні.

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    Полярники поінформували, що оскільки на станцію не доходять ні агітатори, ні спостерігачі, то вони самостійно знімають перебіг виборів на мобільні телефони.

    «На станції голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді

    За скриньку для голосування полярникам слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня. «Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. При нагоді ці документи буде передано до Центрвиборчкому», - стверджують полярники і зауважують, що залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на «велику землю» протокол дільничної комісії з «мокрою» печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці

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