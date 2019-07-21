В Антарктиді вже проголосували всі 12 українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полярники поінформували, що оскільки на станцію не доходять ні агітатори, ні спостерігачі, то вони самостійно знімають перебіг виборів на мобільні телефони

Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) і тривало 30 хвилин

На станції «Академік Вернадський» завершилося голосування на дострокових виборах до Верховної Ради. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що у голосуванні на спецдільниці участь взяли всі 12 учасників української антарктичної експедиції.

«Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) і тривало 30 хвилин», - йдеться у повідомленні.

Полярники поінформували, що оскільки на станцію не доходять ні агітатори, ні спостерігачі, то вони самостійно знімають перебіг виборів на мобільні телефони.

«На станції голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді

За скриньку для голосування полярникам слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня. «Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. При нагоді ці документи буде передано до Центрвиборчкому», - стверджують полярники і зауважують, що залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на «велику землю» протокол дільничної комісії з «мокрою» печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.