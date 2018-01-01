В Аргентині будуть боротися з прогульниками в парламенті: звільнять 160 осіб

Для обліку працівників та депутатів в Аргентині використовується нова біометрична система

Два місяці тому аргентинський конгрес запровадив нову систему контролю за відвідуваністю депутатів і співробітників апарату. В результаті вже виявлено 190 осіб, тривалий час не з’являлися на роботі без будь-яких поважних причин. Про це повідомляє місцеве видання La Nacion. «Найближчим часом 160 «прогульників» буде знято зі



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Парламент Аргентини

Для обліку працівників та депутатів в Аргентині використовується нова біометрична система

Два місяці тому аргентинський конгрес запровадив нову систему контролю за відвідуваністю депутатів і співробітників апарату. В результаті вже виявлено 190 осіб, тривалий час не з’являлися на роботі без будь-яких поважних причин.

Про це повідомляє місцеве видання La Nacion.

«Найближчим часом 160 «прогульників» буде знято зі своїх постів – після залагодження всіх формальностей. Решта 30 осіб вирішили звільнитися самі, після того як їм пред’явили незаперечні докази пропуску ними робочих днів.

З 160 працівників, яким загрожує звільнення, 83 не з’явилися на роботі щонайменше 10 днів поспіль без поважної причини. Загалом в закладі працює 16500 осіб», – сказано в повідомленні.

Для обліку працівників та депутатів використовується нова біометрична система. На вході в будівлю потрібно відзначити своє прибуття з допомогою датчика, який сканує відбиток пальця. Це є необхідною умовою для отримання зарплати. Після введення нової системи обліку, як повідомляє газета, коридори парламенту наповнилися службовцями, в найближчих кав’ярнях не буває вільних місць, а на засіданнях стали регулярно з’являтися люди, бачити яких раніше доводилося не часто.

Видання нагадує, що після вступу на посаду в грудні 2015 року президент Аргентини Маурісіо Макрі оголосив війну прогульникам. Влада країни запевняє, що з того часу тисячі «працівників-фантомів», отримували гроші з держбюджету ні за що, були звільнені.

Один час профспілки ставили під сумнів заяви Макрі про широко поширеній практиці прогулів і звинуватили президента у тому, що той лише використав це як привід для масових звільнень працівників держустанов. Однак нинішні звільнення в парламенті були схвалені всіма законодавчими органами, а також профспілками.