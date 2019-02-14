В Аргентині пройшли масштабні акції протесту проти підвищення цін



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Організаторами маршів виступили соціальні рухи Аргентини Фото: AFP

Основна вимога мітингувальників - підвищення зарплати на тлі зростання тарифів

Тисячі протестувальників в різних містах Аргентини вийшли на вулиці з вимогою до уряду ввести режим продовольчого надзвичайного стану на фоні зростання цін в країні.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

«Ми знову зіткнулися з голодом... Це найгірша ситуація з часів кризи 2001 року», - заявив один з лідерів активістів в Буенос-Айресі Даніель Менендес.

Напередодні в Буенос-Айресі відбувся масштабний марш-протест проти підвищення цін. Протестувальники збиралися в різних частинах столиці Аргентини, а потім рушили в центр, де провели мітинг.

Основна вимога мітингувальників - підвищення зарплати на тлі зростання тарифів. Через акції протесту рух низкою ключових магістралей Буенос-Айреса було заблоковано.

Організаторами маршів виступили соціальні рухи Аргентини.

Джерело: Дзеркало тижня