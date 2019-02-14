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    В Аргентині пройшли масштабні акції протесту проти підвищення цін

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    <p>Організаторами маршів виступили соціальні рухи Аргентини</p> - В Аргентині пройшли масштабні акції протесту проти підвищення цін

    Організаторами маршів виступили соціальні рухи Аргентини

    Фото: AFP

    Основна вимога мітингувальників - підвищення зарплати на тлі зростання тарифів

    Тисячі протестувальників в різних містах Аргентини вийшли на вулиці з вимогою до уряду ввести режим продовольчого надзвичайного стану на фоні зростання цін в країні.

    Про це повідомляють західні ЗМІ.

    «Ми знову зіткнулися з голодом... Це найгірша ситуація з часів кризи 2001 року», - заявив один з лідерів активістів в Буенос-Айресі Даніель Менендес.

    Напередодні в Буенос-Айресі відбувся масштабний марш-протест проти підвищення цін. Протестувальники збиралися в різних частинах столиці Аргентини, а потім рушили в центр, де провели мітинг.

    Основна вимога мітингувальників - підвищення зарплати на тлі зростання тарифів. Через акції протесту рух низкою ключових магістралей Буенос-Айреса було заблоковано.

    Організаторами маршів виступили соціальні рухи Аргентини.

    Джерело: Дзеркало тижня

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