В Авдіївці на березі озера знайшли мертвого чоловіка



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У покійного виявили гематому на обличчі

На березі озера в місті Авдіївка Донецької області виявили труп невстановленого чоловіка. Про це повідомили у правоохоронних органах, пише УНН.

Тіло чоловіка віком 30-35 років знайшли на березі озера у піщаному кар’єрі. У покійного виявили гематому на обличчі. Чоловік був одягнений тільки у купальні плавки. Особу загиблого поки встановити не вдалося.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі встановлюється особа загиблого та обставини смерті.

Напередодні повідомлялося, що у місті Ходорів Львівської області знайдено труп чоловіка з близько сорока ножовими пораненнями.

Крім того, тиждень тому у покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд.

Також на початку червня повідомлялося, що у Києві жінка майже тиждень жила у квартирі з мертвим сином.

1 червня стало відомо, що у лісі на Дніпропетровщині знайдено тіло правоохоронця. Також нагадаємо, в Одеській області знайшли мертвим громадянина Молдови, який є керівником тираспільського підприємства. Труп чоловіка виявили на закинутій території у селі Вапнярка Лиманського району. Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti. Тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані.