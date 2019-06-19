Загострення на Донбасі: один загиблий і шестеро поранених



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18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню

За минулу добу окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 ммю

Зазначається, що противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

район населеного пункту Авдіївка– з мінометів калібру 82 мм;

околиці Красногорівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Верхньоторецьке– зі стрілецької зброї;

поблизу Піски – з міномету калібру 120 мм;

Водяне – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

район населеного пункту Луганське – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази Новолуганське– з автоматичних гранатометів;

поблизу Трвневого - з автоматичних гранатометів;

двічі Троїцьке – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що за минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще два чоловіки - бойові травмування.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.