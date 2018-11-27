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    В Австралії пілот пролетів аеропорт, заснувши за штурвалом

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    Двомоторний Piper PA-31 Navajo VH-TWU - В Австралії пілот пролетів аеропорт, заснувши за штурвалом
    Двомоторний Piper PA-31 Navajo VH-TWU

    Літак на автопілоті пролетів 46 кілометрів, перш ніж пілот прокинувся

    Пілот австралійського чартерного вантажного рейсу заснув за штурвалом і пролетів повз потрібний аеропорт майже 50 кілометрів. Про це у вівторок, 27 листопада, повідомляє BBC.

    Австралійське бюро з безпеки на транспорті почало розслідування інциденту. Рейс Vortex Air пролягав з Девонпорта в Тасманії на сусідній острів Кінг.

    Згідно з даними бюро, це був один із семи рейсів літака на добу.

    Двомоторний Piper PA-31 Navajo VH-TWU був побудований в 1975 році і може перевозити одночасно до дев'яти пасажирів, але в цьому польоті на борту перебував тільки пілот.

    Після того, як він заснув, літак на автопілоті пролетів 46 кілометрів, перш ніж він зробив гак і приземлився в пункті призначення.

    Слідчі класифікували інцидент як "серйозний оперативний інцидент". Вони почали збір доказів і попередньо мають намір відзвітувати в березні 2019 року. У Vortex Air від коментарів відмовилися.

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