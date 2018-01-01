В Австрії від сходження лавини загинули двоє лижників

Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина

Рятувальники в суботу знайшли тіло другого з лижників, яких накрило лавиною в Австрії днем раніше. Про це повідомляє Deutsche Welle. Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина. Тіло одного з лижників було знайдене в п’ятницю під двометровим шаром снігом. Другого чоловіка



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Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина

Рятувальники в суботу знайшли тіло другого з лижників, яких накрило лавиною в Австрії днем раніше.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина.

Тіло одного з лижників було знайдене в п’ятницю під двометровим шаром снігом. Другого чоловіка знайшли лише в суботу.

«Медики підтвердили, що він загинув», - повідомили в поліції.

Ще одному лижнику вдалося врятуватися. Він і викликав службу порятунку. Зазначається, що в рятувальній операції брали участь 70 осіб.