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    В Австрії від сходження лавини загинули двоє лижників

    Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина
    Рятувальники в суботу знайшли тіло другого з лижників, яких накрило лавиною в Австрії днем раніше. Про це повідомляє Deutsche Welle. Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина. Тіло одного з лижників було знайдене в п’ятницю під двометровим шаром снігом. Другого чоловіка
    • Вчора, 23:30
    • Розсилка

    Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина

    Рятувальники в суботу знайшли тіло другого з лижників, яких накрило лавиною в Австрії днем раніше.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина.

    Тіло одного з лижників було знайдене в п’ятницю під двометровим шаром снігом. Другого чоловіка знайшли лише в суботу.

    «Медики підтвердили, що він загинув», - повідомили в поліції.

    Ще одному лижнику вдалося врятуватися. Він і викликав службу порятунку. Зазначається, що в рятувальній операції брали участь 70 осіб.

    Австрія стихійні лиха рятувальники
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