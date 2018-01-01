В автівці у зоні АТО виявлено символіку «ДНР» і список терористів

Жінка на автівці прямувала з Макіївки до Волновахи

У четвер, 11 січня, на контрольному посту «Березове», що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прикордонники Донецького загону виявили в одній з автівок речі та предмети, які мають відношення до незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України. Зазначається, що автомобілем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знайдена в автівці в зоні АТО символіка

Жінка на автівці прямувала з Макіївки до Волновахи

У четвер, 11 січня, на контрольному посту «Березове», що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прикордонники Донецького загону виявили в одній з автівок речі та предмети, які мають відношення до незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Зазначається, що автомобілем «Чері» керувала жінка.

«Вона прямувала з Макіївки, що на цей час знаходиться на тимчасово неконтрольованій території, до Волновахи. Під час оформлення співробітники Держприкордонслужби ініціювали проведення поглибленого огляду спільно з представниками фіскальної служби. Як результат, в багажнику транспортного засобу було знайдено символіку так званої «ДНР», номерний жетон батальйону «Восток», 5 набоїв «Флобера» та список «військовослужбовців ДНР» із розмірами одягу, позивними і антропометричними даними. Варто сказати, що жетон «Востока» знаходився в коробці з кремом», - повідомили прикордонники.

Як пояснила жінка оперативним співробітникам прикордонного відомства, речі їй, начебто, не належать, оскільки деякий час назад купила цю автівку, а знайдені предмети з того часу знаходилися в транспортному засобі.

За цим фактом негайно поінформовано Службу безпеки України, Національну поліцію та штаб АТО.

Наразі тривають подальші перевірочні заходи.