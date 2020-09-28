  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Азовському морі прикордонники врятували дельфіна із сіток браконьєрів

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Прикордонний наряд виявив в браконьєрських сітках живого дельфіна</div> </div> </div> - В Азовському морі прикордонники врятували дельфіна із сіток браконьєрів
    Прикордонний наряд виявив в браконьєрських сітках живого дельфіна

    Під час патрулювання прикордонники виявили в заборонених знаряддях лову живого дельфіна

    В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову і звільнили дельфіна. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
    Оглядаючи тенета, прикордонний наряд виявив в них живого дельфіна. Прикордонники звільнили ссавця і повернули в море.
    Заборонені знаряддя лову – зяброві снасті і підйомні пастки – вилучені. Загальна довжина сітки становила близько 240 метрів.
    прикордонники час море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies