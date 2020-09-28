В Азовському морі прикордонники врятували дельфіна із сіток браконьєрів
Під час патрулювання прикордонники виявили в заборонених знаряддях лову живого дельфіна
В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову і звільнили дельфіна. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
Оглядаючи тенета, прикордонний наряд виявив в них живого дельфіна. Прикордонники звільнили ссавця і повернули в море.
Заборонені знаряддя лову – зяброві снасті і підйомні пастки – вилучені. Загальна довжина сітки становила близько 240 метрів.