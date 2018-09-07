В Британії зафіксували рекордно низьку кількість віруючих Англіканської церкви



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Англіканська церква втрачає популярність

Католики в Британії частіше відвідують богослужіння чим англіканці

Відповідно до дослідження, яке було опубліковано у п’ятницю, кількість віруючих Англіканської церкви становить рекордно низький рівень, а більше 50% опитаних вважають себе атеїстами. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так за останні 15 років кількість тих, хто ідентифікує себе як віруючий Англіканської церкви, зменшилася із 31% до 14%. В той же час кількість атеїстів зросла із 41% до 52%. Кількість вірян Шотландської церкви теж зменшилася із 31% до 18%. Особливо кількість віруючих низька серед молоді – лише одна людина із двадцяти асоціює себе із Англіканською церквою. Найбільше зменшення вірян Англіканської церкви відбулося серед вікової групи від 45 до 54 років.

При цьому стабільними залишаються показники тих, хто називає себе католиками (8%), представниками інших християнських церков (10%) і представниками нехристиянських релігій. Показово, що католики набагато частіше відвідують церкви чим англіканці – 42% католиків Великій Британії це робить щонайменше раз на місяць на противагу 21% англіканців.