В Чехії затримали ісламіста, який готував теракт



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Затриманий - виходець зі Словенії Домінік К

При обшуку в квартирі поліція виявила хімікати та інструкції з виготовлення бомб

В Чехії поліція затримала радикального ісламіста, який збирався здійснити теракт на території країни.

Про це повідомляє газета Mlada Fronta Dnes.

За даними видання, виходець зі Словенії Домінік К прийняв іслам три роки тому і діяв під ім'ям Абдула Рахмана.

При обшуку в його квартирі поліція виявила хімікати та інструкції з виготовлення бомб, а також інструкції, як кріпити вибухівку до автомобіля й тіла.

Сам затриманий відкидає звинувачення і заявив, що хімікати йому потрібні для виготовлення феєрверків на Новий рік, але поліція вважає такі пояснення «слабкими», так як він не може святкувати Новий рік через те, що прийняв іслам.

Наголошується, що це перший випадок затримання на території Чехії ісламіста, який готував теракт.

Джерело: РБК-Україна