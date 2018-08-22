В Черкасах чоловік жорстоко побив поліцейського



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Інцидент стався в службовому приміщенні опорного пункту дільничних інспекторів Черкаського відділу поліції

В Черкасах 38-річний місцевий житель здійснив напад на правоохоронця та металевим предметом завдав йому численних тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Інцидент стався 21 серпня в службовому приміщенні опорного пункту дільничних інспекторів Черкаського відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області.

«Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо на місці вчинення злочину та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків)», - заявили в прокуратурі.

Санкцією ч. 2 ст. 345 КК України передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк до 5 (п'яти) років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.