В Чернівцях заборонили гей-паради документ



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Фото: chas.cv.ua Гей-парад у Чернівцях, 26 липня 2018 року

Чернівецька міська рада підтримала петицію про заборону гей-парадів і фестивалів рівності

У Чернівцях депутати розглянули петицію про заборону проведення Маршів рівності і гей-парадів.

Відповідну електронну петицію 3 липня зареєстрував громадянин Михайло Гунько. Вона набрала 317 підписів за необхідних 250-ти та мала бути розглянута міськрадою.

Проте міські депутати не наважилися однозначно відповісти на петицію згодою або відмовою, тож ухвалили звернення до Верховної Ради, президента та Кабміну «щодо захисту і розвитку інституції сім'ї в Україні».

Зокрема, у зверненні є такі пункти:

- вилучити словосполучення «сексуальна орієнтація» і «ґендерна ідентичність» з Кодексу законів про працю України та з інших законів, законопроектів і урядових документів, як такі, що несуть виключно ідеологічне та антинаукове навантаження, та не допустити включення цих словосполучень у нові закони та нормативно-правові акти;

- надати відповідні доручення Міністерствам та відомствам, якими було ініційовано прийняття «Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», аби переглянути окремі пункти Плану дій і скорегувати їх відповідно до національних інтересів. Зокрема, видалити наступні пункти: пункт 39 підпункт 5; пункт 64; пункт 105 підпункти 1, 3, 6, 7, 8 і 9; пункт 107 підпункт 9; пункт 121 підпункт 8, як такі, що руйнують інститут української сім'ї;

- припинити спроби ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції);

- виключити з регуляторних правових актів у освітній сфері та з текстів підручників норми і положення про статеве виховання, що ставлять за мету «подолання тендерних стереотипів»;

- заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих маршів рівності, прайдів, гей-парадів, фестивалів квір-культури тощо.

- ухвалити закон України «Про заборону пропаганди гомосексуалізму».

А до моменту отримання відповіді від вищих органів влади депутати міськради вирішили «запропонувати ЛГБТ-спільнотам утриматись від проведення публічних заходів на території міста Чернівці» (див. пункт 2 у документі на фото).

До речі, автор петиції Михайло Гунько прийшов на сесію міськради у супроводі священика та представників Національного корпусу. Він, зокрема, заявив, що чернівчани просто ще не готові сприймати заходи ЛГБТ-спільнот, і попросив дати містянам час розібратися у цьому питанні.

Джерело: ТСН