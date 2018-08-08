В четвер синоптики обіцяють теплу погоду без опадів



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8 серпня зранку температура води в Чорному й Азовському морях була 23-27°, в Дніпрі в межах Києва 25°

Найближчої доби, 9 серпня, погодні умови східної Європи, зокрема України, формуватиме антициклон над Білоруссю, тому очікується суха і тепла погода, хоча вранці в більшості областей, крім півдня, буде досить свіжо.

У четвер в Україні без опадів, вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві з 1881 року, в день 9 серпня найвища температура була 37,7 градусів тепла в 2010 році, а найнижча - 7,0 градусів вище нуля вночі в 1899 році.

У п'ятницю, 10 серпня, в Україні також без опадів. Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на Закарпатті та узбережжі морів 16-21°; вдень 26-31°, на Закарпатті до 34°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

8 серпня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях була 23-27°, в Дніпрі в межах Києва 25°.