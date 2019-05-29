  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)

    • Розсилка
    Вибух пошкодив банкомат і приміщення відділення - У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)
    Вибух пошкодив банкомат і приміщення відділення
    Фото: Інформатор

    Чи вдалося викрасти гроші і яку суму – буде з’ясовано

    У ніч на середу, 29 травня, в Києві в відділенні Приватбанку на вулиці Кубанської України, 29 прогримів вибух. Метою зловмисників був банкомат.

    Детонація сталася в 3:18. Про це повідомляє Інформатор.

    Спочатку, місцеві жителі почули гучний хлопок, а потім побачили, як троє чоловіків тікали з сумками в руках. Один з очевидців погнався за людьми і подзвонив на 102.

    Також в момент вибуху спрацювала сигналізація і приїхали співробітники приватної охоронної фірми.

    Читайте також

    Банкомат був встановлений в приміщенні відділення, а саме в зоні самообслуговування 24/7. Вибух пошкодив сам апарат і приміщення.

    Обійшлося без постраждалих.

    На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

    Попередньо, злочинці наповнили банкомат газоповітряної сумішшю, після чого протягнули дріт на вулицю і замкнули його. Утворилася іскра і прогримів вибух. На порозі у відділення лежить сумка з балонами, а по сходах тягнеться провід, який веде до самого банкомату.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)
    У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)
    У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)
    У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)
    У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)
    У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)
    У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Чи вдалося викрасти гроші і яку суму – буде з’ясовано.

    Подробиці інциденту встановлюються.

    Читайте також
    вибух Київ кримінал банки Приватбанк поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ