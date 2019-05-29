У Приватбанку в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат (фото, відео)



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Вибух пошкодив банкомат і приміщення відділення Фото: Інформатор

Чи вдалося викрасти гроші і яку суму – буде з’ясовано

У ніч на середу, 29 травня, в Києві в відділенні Приватбанку на вулиці Кубанської України, 29 прогримів вибух. Метою зловмисників був банкомат.

Детонація сталася в 3:18. Про це повідомляє Інформатор.

Спочатку, місцеві жителі почули гучний хлопок, а потім побачили, як троє чоловіків тікали з сумками в руках. Один з очевидців погнався за людьми і подзвонив на 102.

Також в момент вибуху спрацювала сигналізація і приїхали співробітники приватної охоронної фірми.

Банкомат був встановлений в приміщенні відділення, а саме в зоні самообслуговування 24/7. Вибух пошкодив сам апарат і приміщення.

Обійшлося без постраждалих.

На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Попередньо, злочинці наповнили банкомат газоповітряної сумішшю, після чого протягнули дріт на вулицю і замкнули його. Утворилася іскра і прогримів вибух. На порозі у відділення лежить сумка з балонами, а по сходах тягнеться провід, який веде до самого банкомату.

Чи вдалося викрасти гроші і яку суму – буде з’ясовано.

Подробиці інциденту встановлюються.