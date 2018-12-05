Під Києвом пограбували будинок батьків заступника генпрокурора



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Зловмисники проникли у приватний будинок подружжя Єніних

Відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки

У Києво-Святошинському районі зловмисники обікрали будинок батьків заступника генерального прокурора України Євгена Єніна. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.

Подія сталася у селі Михайлівка-Рубежівка під Києвм. Двоє зловмисників проникли у приватний будинок подружжя Єніних та заволоділи ювелірними прикрасами та грошима, які зберігалися в будинку. В той час, коли зловмисники перебували у будинку, господар повернувся додому. Крадії, побачивши його, одразу втекли.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ – крадіжка.

Нагадаємо, 9 листопада у столичному метро у речника Генеральної прокуратури Андрія Лисенка вкрали бутерброди.