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    Під Києвом пограбували будинок батьків заступника генпрокурора

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    Зловмисники проникли у приватний будинок подружжя Єніних&nbsp; - Під Києвом пограбували будинок батьків заступника генпрокурора
    Зловмисники проникли у приватний будинок подружжя Єніних 

    Відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки

    У Києво-Святошинському районі зловмисники обікрали будинок батьків заступника генерального прокурора України Євгена Єніна. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.

    Подія сталася у селі Михайлівка-Рубежівка під Києвм. Двоє зловмисників проникли у приватний будинок подружжя Єніних та заволоділи ювелірними прикрасами та грошима, які зберігалися в будинку. В той час, коли зловмисники перебували у будинку, господар повернувся додому. Крадії, побачивши його, одразу втекли.

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    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ – крадіжка.

    Нагадаємо, 9 листопада у столичному метро у речника Генеральної прокуратури Андрія Лисенка вкрали бутерброди.

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