Свіжі рейтинги: у другому турі без змін - Зеленський та Порошенко графіка



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Кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Оприлюднено свіжі електоральні настрої українців

Якби вибори президента відбулися минулої неділі, до другого туру вийшли би Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Про це свідчать результати опитувань Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс», які він провів з 5 по 10 березня 2019 року.

Згідно з дослідженнями, серед тих, хто має намір обов’язково голосувати, за Зеленського – 21,3%, за Петра Порошенка – 15,1%. На третьому місці – Юлія Тимошенко з 11,4% голосів. Четверта позиція в Юрія Бойка (9,6%), п’ятий – Анатолій Гриценко - 6,3%.

Втім зазначимо, що під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом України (запитання: «Скажіть, а хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?»)

«Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Петра Порошенка – 23,9%. Перемогу Зеленському прогнозують 19,3% опитаних, а Юлії Тимошенко –13,2%. В перемогу решти кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вищі за 3%», - йдеться в повідомленні.

Близько чверті опитаних (24%) ще не змогли визначитись з тим, хто саме стане наступним президентом України.

При чому у своїх заявах населення показує досить активну позицію із волевиявлення. Близько 73% українців стверджують, що обов’язково будуть голосувати на майбутніх виборах Президента України 31 березня. Вагаються у своїх намірах прийти на виборчі дільниці в день голосування 19% опитаних. Всього близько 8% ствердно заявляють, що не будуть голосувати.

«Социс» заявляє, що було опитано 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

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