В економічних законопроектах не мають фігурувати інтереси олігархів - експерт



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Експерт Анне Бикова прокоментувала законопроект №1210

30 серпня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №1210 про внесення змін до Податкового кодексу

Аполітичність, відсутність політичного та бізнесового впливу - такою на думку експертів має бути законодавча політика нового парламенту.

«Економічні законопроекти, як маркер: у них не мають бути враховані інтереси олігархів, навіть тих, хто має вже і так високий вплив», - заявила в ефірі одного з телеканалів політичний експерт Анне Бикова, коментуючи можливі зміни у Податковому кодексі щодо підвищення рентної плати для залізорудних гірничо-видобувних підприємств.

Нагадаємо, що відповідний законопроект №1210 набув резонансу після того, як з'ясувалось, що напередодні його внесення до парламенту Ігор Коломойский оприлюднив цю ініціативу у інтерв'ю одному з видань. Це стало приводом для жорсткої критики з боку експертної спільноти та звинувачень у ангажованості законопроекту.

«Тут одразу є суб’єкти, які вважаються ключовими, як Коломойський, який нібито травить опонентів. І такі законопроекти, якщо виникає такий ризик, на мою думку, вони мають бути розглянуті у всіх комітетах» - зауважує Анне Бикова. «Я як економіст, можу сказати, що все що пов’язано з економікою, гоками, металургами - це прямий економічний зв’язок. Підвищена рента - змінюється ціна, ціна стає вищою. Ціна вище - це менше інвестицій, адже вища ціна - це втрата ринків. Втрата ринків, наприклад того ж Китаю для України, ми ж з Росією намагаємося не торгувати у високому балансі, це втрата робочих місць. І такий виникає зв’язок, що, начебто, ми хочемо змінити на краще економіку, але страждають люди» - заявила Бикова.

Раніше у ЗМІ спілки металургів пояснювали, що новий законопроект змінює звичну ренту на видобування корисних копалин на податок з обігу для залізорудних ГЗК. «Український ГМК є традиційним нетто-експортером, і завдяки саме цьому він забезпечує більше 30% валютних надходжень в Україну. Однак, істотне зниження конкурентоспроможності внаслідок впровадження нового підходу до рентних платежів призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який припадає понад 20% українського експорту залізорудної сировини», - наголошують металурги.

Нагадаємо, 30 серпня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Документ передбачає підвищення ставки оподаткування залізорудних гірничо-видобувних підприємств. Ініціатором законопроекту виступив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.