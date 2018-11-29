В Естонії стартують масштабні кібернавчання НАТО



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Навчання НАТО з кібербезпеки

У навчаннях беруть участь близько 700 осіб з держав-членів НАТО

Кіберначання з відпрацювання координації між країнами-членами НАТО починаються в Естонії.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

У навчаннях, що проводяться водинадцяте, беруть участь близько 700 осіб з держав-членів НАТО, держав-партнерів, промислових і наукових кіл.

Серед учасників є експерти з питань безпеки, які захищають національні ІТ-системи, співробітники політичних і юридичних радників союзників і партнерів НАТО.

Під час навчань фахівці повинні будуть захищати свої послуги і мережі військово-повітряної бази від вигаданої країни, від кібератак на безпілотні літальні апарати, командні та контрольні системи військових та інших об'єктів інфраструктури.

Під час навчань відпрацьовуватимуться і проведення військових операцій в кіберпросторі.