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    В Естонії стартують масштабні кібернавчання НАТО

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    <span>Навчання НАТО з кібербезпеки</span> - В Естонії стартують масштабні кібернавчання НАТО
    Навчання НАТО з кібербезпеки

    У навчаннях беруть участь близько 700 осіб з держав-членів НАТО

    Кіберначання з відпрацювання координації між країнами-членами НАТО починаються в Естонії.

    Про це повідомляє прес-служба НАТО.

    У навчаннях, що проводяться водинадцяте, беруть участь близько 700 осіб з держав-членів НАТО, держав-партнерів, промислових і наукових кіл.

    Серед учасників є експерти з питань безпеки, які захищають національні ІТ-системи, співробітники політичних і юридичних радників союзників і партнерів НАТО.

    Під час навчань фахівці повинні будуть захищати свої послуги і мережі військово-повітряної бази від вигаданої країни, від кібератак на безпілотні літальні апарати, командні та контрольні системи військових та інших об'єктів інфраструктури.

    Під час навчань відпрацьовуватимуться і проведення військових операцій в кіберпросторі.

    НАТО послуги
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