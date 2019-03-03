В Естонії завершилося голосування на парламентських виборах



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Боротьбу за 101 місце в парламенті Естонії ведуть 10 партій

Голосування на парламентських виборах в Естонії завершилося, і почався підрахунок голосів.

Особливості голосування в Естонії такі, що екзит-поли на виборах не мають великого значення. У країні розвинена система електронної держави, відповідно е-голосування (по інтернету) і попереднє голосування завершилося вже в середу. У ньому взяли участь майже 350 тисяч громадян, тобто близько 40% виборців (велика частина яких проголосувала саме електронним способом).

В Естонії обирають депутатів до парламенту країни - Рійгікогу, що складається з 101 депутата.

Боротьбу за 101 місце в парламенті ведуть 10 партій. Для потрапляння в Рійгікогу партія має отримати по країні щонайменше 5% голосів.

На цих виборах є кілька інтриг. Перш за все, хто посяде перше місце: Центристська партія або Реформістська (рейтинг обох - понад 20%). Центристи довгий час вважалися яскраво вираженою проросійською партією. Однак останнім часом їх риторика і практика дещо змінилися, центристи очолили правлячу коаліцію (Естонія - парламентська республіка), прем'єр-міністром став центрист Юрі Ратас. Водночас країна продовжує чітко виражений євроатлантичний курс. У свою чергу, реформісти, які попередні роки незалежності займали провідні місця в естонській політиці, намагаються повернути втрачені позиції.

Крім того, невідомо, наскільки збільшить свою присутність в парламенті правопопулістська, євроскептична партія EKRE (Консервативна народна партія Естонії), яку підозрюють у зв'язках з Росією (рейтинг - до 20%).

Третє питання - які ще партії пройдуть до парламенту. Високі шанси у Соціал-демократичної партії і партії Isamaa ( «Вітчизна») (рейтинг - близько 10%), є шанси у недавно створеній партії «Естонія 200» (в назві зашифровано друге століття існування незалежної Естонії) з рейтингом близько 5%.

Шанси на проходження в парламент інших партій невисокі.

Джерело: Укрінформ