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    В Естонію прибули 12 американських винищувачів для військових навчань

    Одна з цілей майбутніх навчань - відточити майстерність у повітряних широкомасштабних операціях
    На естонську авіабазу в Емарі в неділю, 14 січня, приземлилися 12 літаків F-16 112-ї ескадрильї Національної гвардії Огайо Військово-повітряних сил США. Як повідомляє видання ERR, вони мають узяти участь у міжнародних навчаннях. Винищувачі прилетіли в Емарі з американської авіабази Толедо, не роблячи зупинок дорогою, повідомляють у
    • Вчора, 22:54
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    <p>Винищувачі США в Естонії</p>
    Фото: mil.ee

    Винищувачі США в Естонії

    Одна з цілей майбутніх навчань - відточити майстерність у повітряних широкомасштабних операціях

    На естонську авіабазу в Емарі в неділю, 14 січня, приземлилися 12 літаків F-16 112-ї ескадрильї Національної гвардії Огайо Військово-повітряних сил США.

    Як повідомляє видання ERR, вони мають узяти участь у міжнародних навчаннях.

    Винищувачі прилетіли в Емарі з американської авіабази Толедо, не роблячи зупинок дорогою, повідомляють у прес-службі генштабу Сил оборони Естонії.

    За словами виконувача обов'язків командувача ВПС Естонії, полковника Рійво Валге, одна з цілей майбутніх навчань - відточити майстерність у повітряних широкомасштабних операціях. На допомогу в цих навчаннях прийдуть і досвідчені авіанавідники з Бельгії.

    Навчання триватимуть до середини березня. Вправи «повітря-повітря» пройдуть у призначених для цього тренувальних зонах на островах і в Західній Естонії на висотах не нижче від 1,5 км.

    Вправи «повітря-земля» відбуватимуться на центральному полігоні Сил оборони, у його околицях можливі польоти й на низьких висотах.

    Нагадаємо, у січні командувач Силами оборони Естонії, генерал-лейтенант Ріхо Террас заявив, що Росія готується до бойових дій проти країн-членів блоку НАТО.

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