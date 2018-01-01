Командувач Силами оборони Естонії заявив, що Росія готується до війни проти НАТО

Ріхо Террас вважає, що на навчання «Захід-2017» росіяни готувалися не до оборони, а до агресії

Командувач Силами оборони Естонії, генерал-лейтенант Ріхо Террас заявив, що Росія готується до бойових дій проти країн-членів блоку НАТО. Про це Террас розповів в інтерв'ю Bild. Естонський генерал-лейтенант висловив переконання, що під час спільних із Білоруссю військових навчань «Захід-2017» Москва відпрацьовувала сценарій



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Протидиверсійні дії збройних сил РФ в ході навчань «Захід-2017»

Ріхо Террас вважає, що на навчання «Захід-2017» росіяни готувалися не до оборони, а до агресії

Командувач Силами оборони Естонії, генерал-лейтенант Ріхо Террас заявив, що Росія готується до бойових дій проти країн-членів блоку НАТО.

Про це Террас розповів в інтерв'ю Bild.

Естонський генерал-лейтенант висловив переконання, що під час спільних із Білоруссю військових навчань «Захід-2017» Москва відпрацьовувала сценарій "повномасштабної військової кампанії» проти Північноатлантичного альянсу в Європі.

«Вона (військова кампанія) була спрямована не тільки проти балтійських країн, але проти всіх країн від Північного до Чорного моря. Навчання за своїм масштабом значно перевершували офіційно встановлені рамки», – заявив командувач Силами оборони Естонії.

При цьому він наголосив, що естонські війська готові до будь-якого варіанту розвитку подій, проте «діяти ефективно» вони зможуть лише за підтримки збройних сил союзних держав.

Як повідомляв «Главком», раніше у США дійшли висновку, що навчання «Захід-2017» стали репетицією нападу РФ на країни Балтії.

Нагадаємо, 20 вересня Росією завершено активну фазу стратегічних командно-штабних навчань «Захід-2017». На останньому етапі було відпрацьовано умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів усіх трьох компонентів ядерної тріади.

У військових навчаннях збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2017» брали участь 120 тисяч осіб.

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