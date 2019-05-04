В естонському центробанку зберігається один золотий злиток



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В естонському центробанку зберігається єдиний золотий злиток

Решта золотого запасу країни зберігається в Нью-Йорку «з метою безпеки»

Золотий запас Естонії становить 256 кілограмів, проте велика частина дорогоцінного металу зберігається за межами країни. Про це розповів керівник відділу фінансових ринків Банку країни Фабіо Філіпоцці в ефірі програми Terevisioon, передає ERR.



В естонському центробанку знаходиться всього один золотий злиток. Він важить 11 кілограмів, а його вартість оцінюється в півмільйона євро. Видання підкреслює, що «в деякому роді це музейний експонат», оскільки його чистоти недостатньо для реалізації на фінансових ринках.



Решта золотого запасу країни зберігається в Нью-Йорку «з метою безпеки». Таке рішення було прийнято урядом під час існування першої Естонської Республіки.



Філіпоцці підкреслив, що більшу частину золотого запасу республіка продала в 1990-х після виходу зі складу СРСР. Виручені кошти Естонія інвестувала в інші ліквідні фінансові інструменти: в акції та облігації.



За даними порталу Trading Economics, Естонія займає передостаннє місце серед європейських країн, поступившись місцем Мальті, золотий запас якої становить 90 кілограмів. Латвія і Литва зберігають 6,6 і 5,8 тонн золота відповідно.