  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В естонському центробанку зберігається один золотий злиток

    • Розсилка
    В естонському центробанку зберігається єдиний золотий злиток - В естонському центробанку зберігається один золотий злиток
    В естонському центробанку зберігається єдиний золотий злиток

    Решта золотого запасу країни зберігається в Нью-Йорку «з метою безпеки»

    Золотий запас Естонії становить 256 кілограмів, проте велика частина дорогоцінного металу зберігається за межами країни. Про це розповів керівник відділу фінансових ринків Банку країни Фабіо Філіпоцці в ефірі програми Terevisioon, передає ERR.

    В естонському центробанку знаходиться всього один золотий злиток. Він важить 11 кілограмів, а його вартість оцінюється в півмільйона євро. Видання підкреслює, що «в деякому роді це музейний експонат», оскільки його чистоти недостатньо для реалізації на фінансових ринках.

    Решта золотого запасу країни зберігається в Нью-Йорку «з метою безпеки». Таке рішення було прийнято урядом під час існування першої Естонської Республіки.

    Філіпоцці підкреслив, що більшу частину золотого запасу республіка продала в 1990-х після виходу зі складу СРСР. Виручені кошти Естонія інвестувала в інші ліквідні фінансові інструменти: в акції та облігації.

    За даними порталу Trading Economics, Естонія займає передостаннє місце серед європейських країн, поступившись місцем Мальті, золотий запас якої становить 90 кілограмів. Латвія і Литва зберігають 6,6 і 5,8 тонн золота відповідно.

    Естонія Латвія СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ