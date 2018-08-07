В Франкфурті-на-Майні провели часткову евакуацію аеропорту



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Окрім того, частково припинено посадку на літаки

В Франкфурті-на-Майні у вівторок, 7 серпня, було проведено часткову евакуацію аеропорту. Окрім того частково припинено посадку на літаки.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Речниця федеральної поліції Німеччини заявила, що причиною такого рішення стало те, що одна людина здійснила несанкціонований доступ до зони безпеки.

Авіакомпанія Lufthansa, яка базується в аеропорту Франкфурта-на-Майні, написала в Twitter про те, що посадка була припинена в першому терміналі на рівнях A та Z. При цьому авіакомпанія не може сказати, скільки саме вильотів буде або скасовано, або перенесено через евакуацію.

До цього 28 липня в Мюнхенському аеропорту було скасовано 300 рейсів, що зачепило 30 тисяч осіб. Причиною цього також стало те, що одна особа потрапила в аеропорт без належної перевірки.