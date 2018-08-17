В ФРН почався другий етап переговорів щодо систем ПРО для армії



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Розробка MEADS, яка гарантує виявлення і знищення цілей на 360 градусів

У випадку провалу системи MEADS ФРН може докупити системи Patriot

Міністерство оборони ФРН опублікувало другий запит на інформацію від компаній MBDA та Lockheed Martin. Про це повідомляє ресурс Defense News.

Даний тандем має розробити для Бундесверу нову систему протиракетної оборони в рамках програми TLVS. В рамках запиту MBDA та Lockheed Martin мають надати всі технічні параметри системи ПРО і узгодити вартість проекту. Остаточне підписання контракту очікується в 2019 році.

В рамках програми TLVS європейсько-американських тандем пропонує свою розробку MEADS, яка гарантує виявлення і знищення цілей на 360 градусів. Даний проект буде реалізовуватися в рамках нової системи закупівель для Бундесверу, ініціатором якої виступила нинішня очільниця Міністерства оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн.

При цьому, якщо спільний проект MBDA та Lockheed Martin провалиться, то зросте ймовірність продажу нового варіанту системи Patriot від американської Raytheon для потреб збройних сил ФРН.