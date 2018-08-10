В ФРН заарештували за напад колишнього переможця Тур де Франс
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Жертвою нападу стала повія
Речник поліції ФРН повідомляє про те, що правоохоронцями було затримано колишнього переможця Тур де Франс велосипедиста Яна Урліха. Причиною арешту став напад на повію в готелі Франкфурту.
Поліція уточняє, що затриманий був під дією алкоголю і наркотиків, пише Reuters.
44-річний колишній велосипедист був затриманий після сварки, в результаті якої він наніс значні тілесні ушкодження жінці.
До цього Ян Урліх розповідав ЗМІ ФРН про проблеми в особистому житті на фоні розлучення. Також він заявив, що з весни не бачив трьох своїх синів.
Урліх визнав, що здійснив багато неправильних кроків і пообіцяв заради синів пройти курс терапії.
До інциденту в Франкфурті переможець Тур де Франс 1997 року відзначився інцидентом на Майорці. Там він мав сутичку в саду сусіда, яким є німецький актор Тіль Швайгер.