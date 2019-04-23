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    В ГПУ пояснили, чому проходять обшуки в НАБУ

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    В ГПУ пояснили, чому проходять обшуки в НАБУ

    За словами Сарган, в НАБУ проходить виїмка документів, що може свідчити про бездіяльність керівництва НАБУ у справі по розкраданню в «Укроборонпромі»

    Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури 23 квітня проводить обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері.

    Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

    За її словами, в НАБУ проходить виїмка документів, що може свідчити про бездіяльність керівництва НАБУ у справі по розкраданню в «Укроборонпромі».

    «Інформація Головної військової прокуратури, направлена до НАБУ в березні 2017 року, не отримала розвитку у розслідуванні. ДБР оцінює бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів Військової прокуратури та нереагування на відомості, що містилися в направлених документах. Також перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування кримінального провадження по розкраданням в «Укроборонпромі», зокрема, через ТОВ «Оптимумспецдеталь», - зазначила Сарган.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань 23 квітня проводить обшуки в приміщенні Національного антикорупційного бюро України.

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