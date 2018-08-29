В Греції на поромі з тисячею людей сталася пожежа



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Фото: Reuters

Загорання помітили у відділенні для стоянки автомобілів

В Греції на борту пасажирського порома «Елефтеріос Венізелос», який перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу, виникла пожежа.

Як проінформувала грецька берегова охорона, вогонь спалахнув, коли пором був у дорозі на Крит, пише Reuters.

Пором плив з острова Iдра, коли близько опівночі він повідомив берегову охорону про загорання у відділенні для стоянки автомобілів.

Влада розпорядилася відправити у цей район повітряні та морські екстрені служби. «Це була величезна операція, і все пішло за планом», - заявив представник берегової охорони Нікос Лагдіанос.

Очевидці у Піреї розповіли, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами в той час, як із корабля ішов дим.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Причина пожежі наразі не відома. Є версія, що вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів. На судні перебували понад 200 автомобілів, в тому числі вантажівки.

Зазначається, що пором благополучно повернувся в порт Пірей вранці в середу, 29 серпня.

Джерело: Європейська правда