Гучна прем'єра. Новий театральний сезон в Україні стартує з села Сорокотяга на Черкащині



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Колектив дикого театру з 20 людей живе комуною в двох хатах, щодня привчається до сільського життя та спілкується з місцевими жителями

Дикий театр на 10 днів оселився у селі, щоб втілити проект «Дикі Кайдаші»

Команда Дикого театру розпочала резиденцію у селі Сорокотяга, де за 10 днів буде створений ескіз вистави за п’єсою Наталки Ворожбит «Кайдаші 2.0». Першими виставу побачать саме жителі села Сорокотяга і сусідніх сіл Жашківського району, а 30-31 серпня виставу покажуть у Києві.

На прем’єру, що відбудеться 2 серпня в сільському будинку культури, вхід для всіх охочих – безкоштовний.

«Драма українського менталітету заснована на серіалі «Спіймати Кайдаша» який заснований на повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», тобто від першоджерела мало що залишилось» - визначила жанр нової п’єси авторка Наталка Ворожбит. П’єса написана спеціально для Дикого театру. Це буде третій текст Ворожбит у Дикому театрі – першою була вистава Вій 2.0., влітку 2018 у спортивному інтернаті показувалась вистава «Галка Моталко».

Проект виходить за підтримки Українського культурного фонду, також створювати виставу допомагає громада села Сорокотяга.

«Цей проект – аналіз того, що зараз відбувається з українцями, через переосмислення класичної історії Кайдашів. Можливо, нам вдасться зрозуміти, де закопані проблеми нації» каже режисер Максим Голенко.

Колектив дикого театру з 20 людей живе комуною в двох хатах, щодня привчається до сільського життя, спілкується з місцевими жителями для заглиблення, аналізу, та створення не архаїчних, а живих і сучасних образів жителів села. В результаті резиденції також буде створений документальний фільм і презентований перед прем’єрою в Києві.

На сцену сільського клубу вийдуть актори Сергій Солопай, Тетяна Лавська, Вова Гладкий, Анна Сердюк, Тетяна Марштупа, Наталя Кобізька, Юрій Радіонов, Анна Абрамьонок, Володимир Скорик, Владислав Високий30-31 серпня прем'єра відбудеться в Києві на Сцені 6, до проекту також приєднаються актори Олександр Ярема, Віталіна Біблів та інші.