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Тонни золота і срібла: 250 затонулих кораблів зі скарбами виявлено неподалік Португалії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тонни золота і срібла: 250 затонулих кораблів зі скарбами виявлено неподалік Португалії
Неподалік Португалії є сотні затонулих кораблів із скарбами
фото: Observador

Археолог вважає, що близько 250 затонулих кораблів зі скарбами досі в португальських територіальних водах

Близько 250 кораблів, що затонули, з цінними вантажами виявили в територіальних водах Португалії. Про це заявив підводний археолог Алешандре Монтейру з Нового університету Лісабона, пише газета Observador.

Алешандре Монтейру стверджує, що існує як мінімум 250 кораблів зі скарбами, які були втрачені в територіальних водах Азорських островів, Мадейри та материкового узбережжя Португалії та залишаються там.

Фахівець займався дайвінгом і вивчав підводні знахідки протягом 25 років. Він створив базу даних, де ідентифіковано 8620 корабельних аварій на цій морській території.

Археолог також розповів про іспанський корабель, що затонув біля півострова Троя в 1589 році, на якому можуть бути десятки тонн золота та срібла.

«Я знаю, що перед Троєю (півострів на південь від Лісабона, – «Главком») на дні лежить іспанський корабель 1589 Nossa Senhora do Rosаrio. Я провів дослідження: там 22 тонни золота та срібла», – сказав Монтейру 

Монтейру зазначив, що влада Португалії поки не зробила жодних дій у зв'язку з опублікованою інформацією.

Теги: золото Португалія влада археолог корабель

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