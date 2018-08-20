В Індонезії внаслідок землетрусу загинули дві людини



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На острові Ломбок після землетрусу зафіксували сім афтершоків

В результаті нового землетрусу на індонезійському острові Ломбок загинули двоє людей.

Про це інформує офіційний представник Агентства із запобігання стихійним лихам країни Сутопо Нугрохо.

«Загинули двоє людей (один - в Східному Ломбок, ще один-в Сумбава-Бесар). Будинки зруйновані, багато будинків були пошкоджені через землетрус», - зазначив чиновник в своєму Twitter.

За його словами, через стихійне лихо також відбулися відключення електрики.

Він додав, що на Ломбок після землетрусу зафіксували сім афтершоків.

2 orang tewas (1 di Lombok Timur, 1 di Sumbawa Besar) tertimpa bangunan roboh dan banyak rumah rusak akibat gempa 7 SR pada 19/8/2018 pukul 21.56 WIB. Listrik masih padam. Sudah terjadi 7 gempa susulan dirasakan (lebih dari 5 SR) pascagempa 7 SR yang mengguncang Lombok. pic.twitter.com/fnvcjfn2BF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 19 серпня 2018 р.

Раніше стало відомо, що на острові Ломбок зафіксували землетрус. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 20 км.

Нагадаємо, увечері 5 серпня на індонезійському острові Ломбок стався підземний поштовх магнітудою 6,9. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів.

9 серпня острів Ломбок постраждав від нового потужного афтершоку магнітудою 5,9 (за оцінкою Геологічної служби США), який цілковито зруйнував пошкоджені першим струсом будівлі.

Станом на 11 серпня підтверджено загибель 387 людей, 13 700 осіб отримали травми. Щонайменше 400 тисяч людей втратили дах над головою чи змушені були залишити свої домівки. За повідомленнями, оприлюдненими напередодні, понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані.