В Індонезії стався новий потужний землетрус



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Це третій сильний землетрус за останній час на Ломбоці

Напередодні стало відомо, що в Індонезії кількість загиблих внаслідок землетрусу досягла 347 чоловік

Новий сильний землетрус магнітудою 6,2 стався на індонезійському острові Ломбок. Про це повідомляє Associated Press.

Геологічне агентство Індонезії повідомило, що землетрус, який стався у четвер вдень, з епіцентром на глибині 12 кілометрів на північному заході острова мав магнітуду 6,2. Загрози цунамі немає.

Геологічна служба США при цьому повідомила, що магнітуда землетрусу була 5,9.

Напередодні стало відомо, що в Індонезії кількість загиблих внаслідок землетрусу досягла 347 чоловік.

Як уточнив керівник прес-служби округу Північний Ломбок Мухас Муджаддід, в районі Гангу загинули 54 людини, в Каянган - 171, 11 осіб - в Баяні, в Танджунг - 54, а в Пеменангу- 57.

Раніше повідомлялося, що на курортних островах Ломбок і Балі в Індонезії сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, ще 200 отримали поранення.

Землетрус на острові Ломбок магнітудою 6,9 стався ввечері 5 серпня. Після цього, за даними індонезійського метеорологічного, кліматологічного та геофізичного агентства, було більш як 120 повторних підземних поштовхів.

Землетрус був настільки потужним, що його відчували на сусідньому острові Балі, де, за даними рятувальників, загинули дві людини.

Цей землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей були поранені. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі.

Індонезія схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.

МЗС України у зв'язку з потужним землетрусом в Індонезії і збереженням ймовірності подальших поштовхів рекомендує уважно стежити за повідомленнями місцевої влади про розвиток сейсмологічної ситуації.