В Індонезії вперше запустять метро



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Лінія завдовжки 16 кілометрів перетинає центр індонезійської столиці з півночі на південь Фото: NHK

Найсучасніший метрополітен у Джакарті, населення якої становить близько 10 мільйонів, створено за участю Японії

У столиці Індонезії Джакарті 23 березня відбулася церемонія на честь завершення будівництва першого в країні метрополітену.

Про це повідомляє NHK.

«Лінія завдовжки 16 кілометрів перетинає центр індонезійської столиці з півночі на південь. Очікується, що метро дозволить розвантажити автомобільний рух у Джакарті, де, як кажуть, можна побачити найгірші затори в світі», - йдеться в повідомленні.

Регулярний рух поїздів розпочнеться вже в понеділок.

Найсучасніший метрополітен у Джакарті, населення якої становить близько 10 мільйонів, створено за участю Японії. Уряд цієї країни надав для будівництва кредит на суму приблизно 1 мільярд 100 мільйонів доларів.

Як повідомляв «Главком», для київського метро придбають півсотні вагонів за 50 млн грн.