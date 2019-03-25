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    В Індонезії вперше запустять метро

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    <p>Лінія завдовжки 16 кілометрів перетинає центр індонезійської столиці з півночі на південь</p> - В Індонезії вперше запустять метро

    Лінія завдовжки 16 кілометрів перетинає центр індонезійської столиці з півночі на південь

    Фото: NHK

    Найсучасніший метрополітен у Джакарті, населення якої становить близько 10 мільйонів, створено за участю Японії

    У столиці Індонезії Джакарті 23 березня відбулася церемонія на честь завершення будівництва першого в країні метрополітену.

    Про це повідомляє NHK.

    «Лінія завдовжки 16 кілометрів перетинає центр індонезійської столиці з півночі на південь. Очікується, що метро дозволить розвантажити автомобільний рух у Джакарті, де, як кажуть, можна побачити найгірші затори в світі», - йдеться в повідомленні.

    Регулярний рух поїздів розпочнеться вже в понеділок.

    Найсучасніший метрополітен у Джакарті, населення якої становить близько 10 мільйонів, створено за участю Японії.  Уряд цієї країни надав для будівництва кредит на суму приблизно 1 мільярд 100 мільйонів доларів.

    Як повідомляв «Главком», для київського метро придбають півсотні вагонів за 50 млн грн.

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