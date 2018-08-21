В Ірані представили новий винищувач



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Літак, який отримав назву Kowsar, є повністю іранською розробкою

Тегеран відчуває гостру потребу в заміні старих літаків

Державні ЗМІ Ірану пишуть про те, що в вівторок в країні відбулася презентація нового винищувача. Літак, який отримав назву Kowsar, є повністю іранською розробкою, може використовувати різні типи боєзарядів і спеціалізується на підтримці сухопутних сил із повітря. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на Reuters.

Участь в церемонії презентації взяв президент Ірану Хасан Роухані. При цьому нові літаки Kowsar зробили обльоти в рамках презентації. Сама презентація нового винищувача відбулася за день до відзначення в Ірані Національного дня військової промисловості.

Не зважаючи на активну регіональну політику Іран має доволі слабкі військово-повітряні сили, покладаючись на старі американські чи радянські/російські моделі літаків. В 2013 році Тегеран представляв новий літак Qaher 313. Проте новий іранський винищувач тоді оцінювали скептично в плані технічно-тактичних характеристик.