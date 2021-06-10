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    В Ірані вчені знайшли древній храм (фото)

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    У древньому храмі знайшли унікальний керамічний посуд, залишки жертовних тварин та інші цікаві речі - В Ірані вчені знайшли древній храм (фото)
    У древньому храмі знайшли унікальний керамічний посуд, залишки жертовних тварин та інші цікаві речі
    Фото з відкритих джерел

    На унікальних речах, що знайшли археологи, вирізьблені силуети козлів та інших тварин

    В Ірані учені ідентифікували один із найдавніших храмів країни в залишках споруд, розкопаних в доісторичному поселенні Толі Чега Софла. Про це інформує N+1.

    Місце розкопок розташоване на південному заході країни, в долині річки Зохре на південь від міста Бехбахан в провінції Хузестан. За оцінками вчених, храм існував у цьому місці наприкінці V тис. до н. е., в епоху енеоліту.

    Цей район привертає особливу увагу учених, які вивчають становлення перших цивілізацій. Вже на початку III тис. до н. е тут виникла одна з найдавніших держав, що називається Елам.

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    В Ірані вчені знайшли древній храм (фото)
    В Ірані вчені знайшли древній храм (фото)
    В Ірані вчені знайшли древній храм (фото)
    В Ірані вчені знайшли древній храм (фото)
    В Ірані вчені знайшли древній храм (фото)

    В ході розкопок у цьому місці учені у 2019 році провели геофізичну зйомку, яка показала наявність великої будівлі. Це виявилася будівля з великої (62×32×8 см) цегли зі стінами близько метра у товщину. Будівля за планування нагадувала букву Н розмірами близько 3,7X3,0 м.

    Поряд із цією будівлею виявили рештки круглої цегляної будівлі, схожою на вівтар.

    Обидві будівлі спорудженні на кам’яній основі.

    Тож вчені вважають, що наприкінці V тис. до н. е. тут розташовувався храм.

    На захід від нього виявили глинобитну платформу з поглибленням, в якому шарами були укладені вапнякові конічні стели. Мабуть, ці предмети мали вотивний характер, тобто їх приносили в святилище за обітницею. Всього в знайденому сховищі вчені нарахували 71 стелу.

    Середня висота стел становить 55 см при ширині близько 22 см і товщині близько 4 см. Майже всі вони, за невеликим винятком, декоровані.

    На одних вирізані силуети козлів, що стоять головами один до одного, інші мають стилізовані антропоморфні риси, зокрема підняті в молитовній позі руки, зображення особи або просто намічені заглибленнями очі.

    Також були виявлені дві неглибокі ями зі скелетами жертовних тварин. Крім того, учені виявили яму з керамічним посудом.

    Додамо, що археологи виявили рештки дев’яти неандертальців в печері Гваттарі в Сан-Феліче-Чірчео недалеко від Риму.

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    Теги: Іран тварини археологія
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    В Ірані вчені знайшли древній храм (фото)