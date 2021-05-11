Археологи знайшли в печері біля Риму кістки неандертальців, які стали жертвам гієн

Археологи знайшли в печері Гваттарі кістки, черепи та інші частини тіл

Велика кількість рештків вказує на значну популяцію неандертальців, «перше людське співтовариство, про яке ми можемо говорити»

Археологи виявили рештки дев’яти неандертальців в печері Гваттарі в Сан-Феліче-Чірчео недалеко від Риму.

Як повідомило міністерство культури Італії, останки восьми неандертальців датуються періодом від 50 000 до 68 000 років тому, а один, найстаріший скелет, датується періодом від 90 000 до 100 000 років тому.

Знахідка сталася в Grotta Guattari, доісторичних печерах, виявлених більше 80 років тому, приблизно в 100 метрах від узбережжя Тірренського моря, недалеко від Латини, в регіоні Лаціо. Археологи знайшли кістки, черепи та інші частини тіл.

Антрополог Мауро Рубіні сказав, що велика кількість рештків вказує на значну популяцію неандертальців, «перше людське співтовариство, про яке ми можемо говорити».

Також були знайдені останки тварин, в тому числі носорогів, гігантських оленів, печерного ведмедя, диких коней і гієн, а також зубра, який в той час ще жив на території південної Європи.

«Це вражаюча знахідка», – сказав Маріо Рольф, професор археології Університету Тор Вергата.

За словами дослідників, більшість неандертальців були вбиті гієнами, а потім відтягнуті назад в печеру, яку вони перетворили на своє лігво. Потрапивши всередину, тварини з'їли свою здобич.

«Неандертальці були здобиччю цих тварин. Гієни полювали на них, особливо на найбільш уразливих, тобто хворих або літніх людей», – сказав Рольф.

Неандертальці, найближчі стародавні родичі людей, вимерли близько 40 тисяч років тому. Неясно, що їх убило, хоча теорії включають нездатність адаптуватися до зміни клімату і посилення конкуренції з боку сучасних людей.

Беручи до уваги інші останки, виявлені раніше на тому ж місці, всього в печері Гваттарі знайдені кістки 11 осіб, що «підтверджено як одне з найбільш значущих місць в світі для історії неандертальців», – йдеться в повідомленні міністерства.

Печеру Гваттарі випадково відкрили в 1939 році, через зсув або землетрус вона була заблокована тисячі років. У минулому столітті там знайшли останки двох неандертальців.

«Всі вони дорослі люди, за винятком одного, який, можливо, перебував у ранньому підлітковому віці», – йдеться в заяві Франческо Ді Маріо, керівника розкопок в печері Гваттарі.

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Джерело: nv.ua