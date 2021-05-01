У Швеції чоловік знайшов скарб, якому близько 2500 років (фото)

Археологічна знахідка включає близько 50 предметів, таких як намиста, браслети та шпильки для одягу

На заході Швеції чоловік, який оглядав ліс для свого клубу зі спортивного орієнтування, натрапив на скарб із доби бронзи, якому близько 2500 років. Про це повідомляє BBC.

Цінна археологічна знахідка включає близько 50 предметів, таких як намиста, браслети та шпильки для одягу.

«Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси», – заявив картограф Томас Карлссон, автор випадкового відкриття.

Шведські археологи стверджують, що вкрай рідко можна виявити такий цінний скарб у лісі. Стародавні племена зазвичай залишали такі пожертви в річках або на заболочених ділянках.

Експерти припускають, що одна або кілька тварин розрили землю, під якою був скарб, залишивши багато предметів напіввідкритими. Вони датовані періодом між 750 і 500 рр. до н. н.

Ювелірні вироби з цього скарбу надзвичайно добре збереглися, наголосив професор Йохан Лінг, викладач археології в Гетеборзькому університеті.

До слова, на Львівщині знайшли старовинний меч, якому понад 1500 років (відео).