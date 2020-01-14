Boeing запропонувала підтримку Україні у розслідуванні збиття літака в Ірані



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Іран підтвердив, що «випадково» збив український літак МАУ

УКраїна буде надалі вести розслідування катастрофи спільно із фахівцями Boeing

Розслідування причин катастрофи лайнера Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України« в Ірані буде проходити за участю компанії Boeing.

Про це під час брифінгу заявив посол України в США Володимир Єльченко, трансляцію вів «Прямий».

«По-перше, буквально сьогодні в мене буде чергова зустріч з керівництвом компанії Boeing, які запропонували свої послуги й повну підтримку у розслідуванні. Оскільки на сьогодні є інформація про те, що Україна отримає певний доступ до цих «black box». Напевно, ми будемо надалі робити все спільно із фахівцями Boeing. Обов’язково вони ввійдуть до складу тієї майбутньої комісії спільної, яка цими днями створюється, яка буде складатися з тих країн, по-перше, громадяни яких загинули в цій катастрофі, і, звичайно, Франція та США як виробник двигунів і виробника літака Boeing», - заявив Єльченко.

«Що стосується нашої тактики й стратегії. Перш за все, має бути повністю завершене розслідування на землі нашими фахівцями, які працюють в Ірані зараз, і репатріації тіл загиблих. Це гуманна, гуманітарна складова, яку треба завершити якомога скоріше. Другий етап – це створення міжнародної комісії експертної, яка негайно має почати свою роботу. Тому що там є дуже багато складових у цій трагедії. В тому числі, на жаль, і черговий російський слід у вигляді цього комплексу «Тор». Як кажуть фахівці, саме з нього була випущена ракета чи ракети, які збили наш літак. Це, можливо, питання більш далекої перспективи, але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами чи поставками», - додав посол.

Зазначимо, що сьогодні нардепи ухвалили заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ. Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ . Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.