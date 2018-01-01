В Ірані заборонили викладання англійської в початкових школах

Викладання англійської в іранських школах починається в середній школі, де навчаються діти віком 12-14 років

Іран заборонив викладання англійської мови у рамках програми початкової школи. Таке рішення прийняте у зв'язку із заявою верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї про те, що раннє вивчення англійської відкрило шлях для «культурного вторгнення» Заходу, повідомляє Reuters. Зокрема, глава державного комітету з вищої освіти Мехді



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Викладання англійської в іранських школах починається в середній школі, де навчаються діти віком 12-14 років

Іран заборонив викладання англійської мови у рамках програми початкової школи.

Таке рішення прийняте у зв'язку із заявою верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї про те, що раннє вивчення англійської відкрило шлях для «культурного вторгнення» Заходу, повідомляє Reuters.

Зокрема, глава державного комітету з вищої освіти Мехді Навід-Ахдам заявив, що викладання англійської мови як у державних, так і в приватних початкових школах «виступає проти законів і норм».

Зазвичай викладання англійської в іранських школах починається в середній школі, де навчаються діти віком 12-14 років. Проте деякі початкові школи також вносять у свою програму вивчення іноземних мов.

У своєму зверненні до вчителів аятола Хаменеї заявив, що нинішня ініціатива протидіє не вивченню іноземних мов, а «пропаганді західної культури в країні серед дітей і молоді».

Офіційно заборона на вивчення англійської мови не пов'язана з недавніми масовими протестами в Ірані, проте раніше аятола Хаменеї заявив, що діями протестувальників керують з-за кордону.

Нагадаємо, в Ірані створена спеціальна комісія, яка з'ясовує долю затриманих під час масових протестів людей, у першу чергу студентів. Про це 6 січня повідомив представник Тегеранського університету. Офіційних даних щодо кількості затриманих під час антиурядових протестів немає - називаються цифри від 1000 до 1800 осіб, включаючи близько 100 студентів, повідомляє агенція dpa.

Протести в Ірані розпочалися одразу в низці міст 28 грудня 2017 року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Тегерана та зростання цін, однак згодом учасники акцій почали висловлювати пряме невдоволення урядом та духовним керівництвом країни. Згідно з офіційними даними, під час протестів загинули 19 людей, ще двоє пішли з життя внаслідок нещасних випадків.