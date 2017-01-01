В Ісландії автобус з десятками китайських туристів потрапив у ДТП
- Сьогодні, 01:17
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Місце ДТП
В результаті аварії загинув щонайменше один турист, ще 12 осіб постраждали
У середу, 27 грудня, в Ісландії в ДТП потрапив туристичний автобус, що перевозив близько 50 туристів з Китаю .
Як повідомляє Reuters, у результаті аварії загинув щонайменше один турист, ще 12 осіб постраждали. Їх доставили в найближчу лікарню на вертольоті.
У поліції повідомили, що автобус зіткнувся з автомобілем, який перевозив туристів з Литви, і вилетів в кювет. Пасажири автомобіля не постраждали.
ДТП сталася на головній туристичній дорозі в 250 км від Рейк'явіка.
Нагадаємо, ввечері 27 грудня у Києві позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.