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    В Ісландії автобус з десятками китайських туристів потрапив у ДТП

    В результаті аварії загинув щонайменше один турист, ще 12 осіб постраждали
    У середу, 27 грудня, в Ісландії в ДТП потрапив туристичний автобус, що перевозив близько 50 туристів з Китаю . Як повідомляє Reuters, у результаті аварії загинув щонайменше один турист, ще 12 осіб постраждали. Їх доставили в найближчу лікарню на вертольоті. У поліції повідомили, що автобус зіткнувся з автомобілем, який перевозив туристів з
    • Сьогодні, 01:17
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    Місце ДТП
    Місце ДТП

    В результаті аварії загинув щонайменше один турист, ще 12 осіб постраждали

    У середу, 27 грудня, в Ісландії в ДТП потрапив туристичний автобус, що перевозив близько 50 туристів з Китаю .

    Як повідомляє Reuters, у результаті аварії загинув щонайменше один турист, ще 12 осіб постраждали. Їх доставили в найближчу лікарню на вертольоті.

    У поліції повідомили, що автобус зіткнувся з автомобілем, який перевозив туристів з Литви, і вилетів в кювет. Пасажири автомобіля не постраждали.

    ДТП сталася на головній туристичній дорозі в 250 км від Рейк'явіка.

    Нагадаємо, ввечері 27 грудня у Києві позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.

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    ДТП Китай туризм Ісландія
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