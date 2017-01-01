У Києві суддя на позашляховику насмерть збив на пішохода

Позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці

У Голосіївському районі Києва сталась ДТП, внаслідок якої загинула одна людина. Як повідомляє паблік dtp.kiev, аварія сталась на вулиці Васильківська, поблизу ВДНГ. Повідомляється, що позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці. За даними джерел «Громадського» в