У Києві суддя на позашляховику насмерть збив на пішохода
- Вчора, 21:52
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Фото: dtp.kiev
Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході
Позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці
У Голосіївському районі Києва сталась ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.
Як повідомляє паблік dtp.kiev, аварія сталась на вулиці Васильківська, поблизу ВДНГ.
Повідомляється, що позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.
За даними джерел «Громадського» в правоохоронних органах, за кермом автівки перебував суддя.
Подробиці події не уточнюються.
На місці працюють слідчо-оперативна група, патрульна поліція і швидка допомога.
Нагадаємо, сьогодні у Києві автівка Uber на повному ходу влетіла у вантажівку.