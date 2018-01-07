В Іспанії через снігопади сотні автівок майже добу стояли у заторі
- Сьогодні, 00:53
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Сотні водії були змушені ночувати на засипаній снігом трасі AP-6
Через снігопади в іспанських регіонах Кастилія і Леон утворились масштабні затори, які заблокували на міжрегіональних шляхах тисячі автівок.
Про це повідомляє El Pais.
Сотні водії були змушені ночувати на засипаній снігом трасі AP-6, люди стояли у заторі близько 18 годин.
До рятувальної операції залучили громадянську гвардію і військовий підрозділ чисельністю 150 службовців.
Удень 7 січня близько 13:00 рятувальникам вдалось розблокувати трасу, дорога була відкрита для руху на «тимчасовій» основі.
Синоптики прогнозують погіршення погоди в Іспанії у понеділок, 8 січня. Інтенсивний снігопад пройшов у країні у ніч з 6 на 7 січня.