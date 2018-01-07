В Іспанії через снігопади сотні автівок майже добу стояли у заторі

Сотні водії були змушені ночувати на засипаній снігом трасі AP-6

Через снігопади в іспанських регіонах Кастилія і Леон утворились масштабні затори, які заблокували на міжрегіональних шляхах тисячі автівок. Про це повідомляє El Pais. Сотні водії були змушені ночувати на засипаній снігом трасі AP-6, люди стояли у заторі близько 18 годин. До рятувальної операції залучили громадянську