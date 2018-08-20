В Іспанії чоловік відкрив стрілянину у барі



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В результаті стрілянини в провінції Вальядолід одна людина загинула, ще троє постраждали

В Іспанії в провінції Вальядолід чоловік відкрив стрілянину в барі, в результаті одна людина загинула і троє постраждали.

Про це повідомляє El Norte de Castilla.

За даними видання, інцидент стався в місті Кастрільо-Техерьего, де проживають близько 200 осіб. Чоловік, який перебував у відпустці, увійшов у бар і відкрив стрілянину. Він був затриманий через кілька годин в його будинку.

Попередньо встановлено, що приводом для стрілянини стали виникли раніше розбіжності.

Згідно з повідомленням екстрених служб автономії Кастилія і Леон, від отриманих ран помер чоловік, ще троє чоловіків отримали поранення.